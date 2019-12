I Vip scelgono il mare per salutare il 2019 al caldo | gli scatti da posti esotici

Leggi la notizia su ultimenotizieflash

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Ilsta per chiudere i battenti e siamo tutti pronti a dare il benvenuto al nuovo anno 2020 in arrivo. Davvero in tantissimi hanno scelto di trascorrere questi ultimi giorni dell’anno in vacanza e passare un Capodanno in completo relax e divertimento. E’ il caso anche di tanti vip nostrani. Molti personaggi del mondo dello spettacolo hanno scelto di trascorrere dei giorni di vacanza lontano dal freddo e si sono catapultati ine davvero meravigliosi. Curiosi di sapere quali vip hanno scelto ile soprattutto in quale posto si trovano? E partiamo allora subito da Wanda Nara. Prima dell’esperienza al Grande Fratello, la Nara si sta godendo dei giorni di pieno relax in un resort alle Maldive. Insieme a lei ovviamente Mauro Icardi e i loro figli. Capodanno Vip, da Ilary Blasi e Totti fino ai Ferragnez: si festeggia il nuovo anno al ...

Alb4ChicoForti : RT @perChicoForti: I VIP ABRUZZESI SCELGONO LA TRADIZIONE, NATALE IN FAMIGLIA PER VOLTI NOTI E POLITICI - perChicoForti : I VIP ABRUZZESI SCELGONO LA TRADIZIONE, NATALE IN FAMIGLIA PER VOLTI NOTI E POLITICI - emidio_antonio : Rocco Siffredi, Simona e Francesco Molinari, Pezzopane e Colaiuda, Biondi, D'Eramo e Pagano, nell'ordine, sono i vi… -