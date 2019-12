I titoli più visti su Netflix in Italia nel 2019 | serie tv | film | documentari e stand-up

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Ipiùsunel: tra letv: La Casa di Carta 3, Stranger Things e Sex Education, tra i: 6 Underground e The Irishman. Fino a qualche tempo fa era quasi impossibile sapere cosa la gente guardava su, soprattutto per un mercato relativamente piccolo come quellono, se apriamo gli occhi a resto del mondo. Adesso la situazione è leggermente diversa,ha iniziato a divulgare qualche dato (anche se c’è ancora tanta strada da fare, sul tipo di dati divulgati). Proprio oggi il servizio streaming americano ha rilasciato delle Top 10 deipiù popolari insu. I Diecipiù Popolari nelLa Casa di carta, parte 3 6 Underground The Irishman Stranger Things, stagione 3 Murder Mystery Sex Education, stagione 1 The Witcher, stagione 1 The Perfect Date Triple Frontier Baby, stagione 2 Questa è la Top10 che ...

