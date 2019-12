I sovranisti all’attacco di Rula Jebreal al grido di #BoicottaSanremo (come ogni anno) (Di lunedì 30 dicembre 2019) Poi non dite che non ci tengono alle tradizioni. Archiviato il Santo Natale e le battaglie per il presepe nelle scuole e i canti di fine anno i sovranisti sono già pronti a dedicarsi ad un’altra delle loro classiche battaglie. Nemmeno il tempo di smaltire pandori o panettoni (o forse proprio a causa dell’indigestione degli stessi) e parte impetuosa la voglia di boicottare Sanremo. ogni anno infatti i nostri valorosi patrioti da tastiera trovano un motivo per annunciare urbi et orbi che loro il prossimo Festival di Sanremo non lo guarderanno mica. Per quest’anno, non cambiare, c’è Sanremo da boicottare Abbiamo avuto anni di “boicottaggi” per l’invito di artisti dichiaratamente omosessuali appartenenti alla lobby gender e altri in cui tutta l’attenzione era concentrata sui soldi che si sarebbero potuti dare ai terremotati. Addirittura ci ... Leggi la notizia su nextquotidiano

Keynesblog : RT @neXtquotidiano: I sovranisti all'attacco di #RulaJebreal al grido di #BoicottaSanremo (come ogni anno) - neXtquotidiano : I sovranisti all'attacco di #RulaJebreal al grido di #BoicottaSanremo (come ogni anno) - Noovyis : (I sovranisti all’attacco di Rula Jebreal al grido di #BoicottaSanremo (come ogni anno)) Playhitmusic -… -