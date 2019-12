I sondaggi e i candidati alle elezioni regionali in Emilia-Romagna

Leggi la notizia su nextquotidiano

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Le liste deiinsono arrivate e ci sono oltre 300schierati nelle sei liste che appoggiano la rielezione di Bonaccini. Un numero da record per le urne del 26 gennaio. E mentre Salvini sforna pizzini per disegnare strategie elettorali, la Lega disegna un cambio di strategia elettorale che prevede prima di tutto il simbolo da rimettere al centro e poi l’annunciato tour nelle piazze, ma senza il ticket con la candidata Lucia Borgonzoni. Negli occhi ancora altre piazze, quelle delle Sardine, a migliaia, che poco più di un mese fa, il 14 novembre, cambiarono verso alla propaganda sovranista che si arenò al PalaDozza. Eppure il Capitano dice che ci sonoche danno vincente la “sua” Borgonzoni: L’appuntamento più importante per Salvini sarà il 18 gennaio «a Maranello per un’che corre e che inventa, l’unico ...

ilRosano : Un punto sulle #Regionali #EmiliaRomagna dopo la presentazione delle liste. Alla fine i candidati sono 7, ma i favo… - gditom : L'analisi di @NateSilver538 sulle performance dei 4 principali candidati DEM negli stati è il frutto di un mix di s… - CarlBosch4 : @matteosalvinimi Perché salvini mente sempre? I sondaggi dimostrerebbero esattamente il contrario. Piuttosto: qual… -