I Miserabili | trama seconda puntata dell’adattamento del romanzo di Victor Hugo

Dopo il primo appuntamento andato in onda il 29 dicembre, lunedì 30 alle 21.20 su Rai 3 va in onda la seconda parte de I Miserabili, adattamento televisivo prodotto dalla BBC del celebre romanzo di Victor Hugo nel 2018. Nei ruoli principali Lily Collins, David Oyelowo e soprattutto Dominic West, ex primo attore di The Wire e The Affair. I Miserabili, seconda parte: anticipazioni trama Dopo essere evaso nuovamente dalle prigioni di Toulon, Jean Valjean continua la sua disperata ricerca della piccola Cosette, per mantenere la promessa fatta alla madre sul suo letto di morte di garantire alla piccola un futuro migliore. Finalmente riesce a trovarla e a strapparla dalle grinfie degli abominevoli coniugi Thenardier. Ma Javert, costantemente sulle tracce di Jean Valjean, riesce in breve a localizzarlo e organizza una serrata battuta di caccia all'uomo per arrestarlo nuovamente.

