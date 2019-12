I Miserabili: trama e anticipazioni seconda puntata 30 dicembre (Di lunedì 30 dicembre 2019) I Miserabili: trama e anticipazioni seconda puntata 30 dicembre La prima serata del lunedì si aprirà all’insegna dei grandi classici della letteratura con I Miserabili. La seconda puntata dell’adattamento per il piccolo schermo dell’omonimo romanzo di Victor Hugo andrà in onda oggi 30 dicembre 2019 alle 21.20 su Rai 3. La fiction britannica, prodotta da BBC Studios in associazione con Lookout Point e CZAR TV, diretta da Tom Shankland e sceneggiata da Andrew Davis, ha potuto contare sulle musiche di John Murphy, la fotografia di George Steel. Ma cosa hanno in serbo per noi stasera I Miserabili? I Miserabili: trama e anticipazioni seconda puntata 30 dicembre Jean Valjean è evaso dal carcere di Toulon ed ha un solo obiettivo: trovare Cosette ed onorare così la promessa fatta sul letto di morte alla madre della piccola. L’uomo infatti prima che la donna ... Leggi la notizia su termometropolitico

