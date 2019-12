I Miserabili seconda puntata | trama e anticipazioni 30 dicembre 2019 su Rai 1

Leggi la notizia su cubemagazine

(Di lunedì 30 dicembre 2019) I. Su Rai 1 torna lunedì 30in prima serata la mini serie tv prodotta da BBC e ispirata al capolavoro letterario di Victor Hugo. Di seguito eccodella. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING I30su Rai 1 Dopo essere evaso nuovamente dalle prigioni di Toulon, Jean Valjean continua la sua disperata ricerca della piccola Cosette, per mantenere la promessa fatta alla madre sul suo letto di morte di garantire alla piccola un futuro migliore. Finalmente riesce a trovarla e a strapparla dalle grinfie degli abominevoli coniugi Thenardier. Ma Javert, costantemente sulle tracce di Jean Valjean, riesce in breve a localizzarlo e organizza una serrata battuta di caccia all’uomo per arrestarlo nuovamente. All’ultimo momento, con la forza ...

