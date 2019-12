I Metallica ricordano Lemmy Kilmister dei Motörhead a 4 anni dalla morte: “Ci manchi” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Come già è avvenuto in passato, nel giorno dell'anniversario della sua scomparsa i Metallica ricordano Lemmy Kilmister, storico bassista e frontman dei Motörhead, con un video postato sui social in cui possiamo vedere i Four Horsemen sul palco insieme al grande assente sulle note di Too Late Too Late, grande hit contenuta nel disco Overkill (1978). Il video era stato registrato durante una venue dei Metallica nel 2009 a Nashville, nel Tennessee. Lemmy Kilmister, al secolo Ian Fraser Kilmister, è scomparso il 28 dicembre 2015 a seguito di un tumore alla prostata dopo aver combattuto per anni anche contro un'aritmia cardiaca e il diabete, e negli ultimi tempi secondo diverse fonti aveva scoperto di avere anche un tumore al collo e al cervello. In apertura abbiamo riportato che gli omaggi a Lemmy Kilmister e più in generale ai Motörhead non sono nuovi in casa Metallica. In ... Leggi la notizia su optimaitalia

