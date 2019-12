I concerti di Madonna continuano nonostante la salute precaria: le ultime indiscrezioni (Di lunedì 30 dicembre 2019) I concerti di Madonna continuano, anche coi problemi di salute. La regina del pop, che di recente ha annunciato uno stop ai live, sarebbe ora pronta a tornare sul palco e proseguire con gli spettacoli che ha concepito per il suo ultimo album di inediti, Madame X. Quando riprendono i concerti di Madonna Dopo l'annullamento di diverse date, il tour riprende quindi con la leg europea e con la data di Lisbona, che Madonna ha in programma per il 7 gennaio. I giorni di festa sono perciò serviti a garantire un periodo di riposo, che la riporterà sul palco dopo il fermo causato dai forti dolori percepiti. Ne parla a Il Messaggero Daniele Sibilli, ballerino del cast artistico del tour di Madonna, che ha confermato la ripresa delle date già dal mese di gennaio, quando Madonna arriverà in Europa, garantendo le date fino a marzo. Nei giorni scorsi, Madonna aveva fatto preoccupare i ... Leggi la notizia su optimaitalia

OptiMagazine : I concerti di #Madonna continuano nonostante la salute precaria: le ultime indiscrezioni - palmtrxss : e mi manda in bestia il fatto che ogni volta debba rinfacciare le cose 'eh però quando devi andare a fare i viaggi… - moonscenario : madonna dean la smetti di fare i cameo nei concerti degli ikon porca puttana ci hai scocciato -