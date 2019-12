Hotel vieta il Capodanno ai ragazzi autistici | Dobbiamo garantire relax per i

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Spazi piccoli ed impossibilità di“Il diritto di stare bene” a tutti gli ospiti. Sono queste alcune delle giustificazioni addotte dall’“Terme di Pompeo - Fontana Olente” di Ferentino, a pochi chilometri di distanza da Frosinone, nei confronti di alcune famiglie che desideravano passare allegramente insieme il. Il problema non risiede nella quantità delle prenotazioni, quanto nel fatto che i figli di queste famiglie (tra gli 12 ed i 18 anni) sono affetti da autismo. Dalla telefonata, diffusa da La Repubblica, emergono tutte le difficoltà del proprietario della struttura nel giustificare la decisione di non poter ospitare le famiglie. “Le potenziali controindicazioni” sarebbero state confermate da alcuni suoi collaboratori, tra i quali un insegnante di sostegno. “Voi dovete ...

