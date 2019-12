Hockey ghiaccio, Alps League 2019: Renon rimane in scia di Lubiana, vincono Val Pusteria, Vipiteno e Cortina (Di martedì 31 dicembre 2019) Ultimo turno del 2019 per la Alps Hockey League 2020. Tutte le italiane erano impegnate sul ghiaccio in una serata che ha proposto sfide di grande importanza. Renon vince il derby contro Gherdeina e si conferma al secondo posto a -4 dalla capolista Olimpija Lubiana che vince in casa di Fassa, mentre Val Pusteria rimane in scia stendendo Feldkirch. Negli altri incontri Vipiteno piega i Red Bull Juniors, mentre tra Asiago e Cortina Rittner Buam – HC Gherdeina: 8-2. Renon centra un successo importante in un match che, almeno inizialmente, non è stato semplice. Il vantaggio è dei padroni di casa con Fink su assist di Gabri al minuto 1:43. Gherdeina pareggia i conti con Wilkins al minuto 8:15 con assist di Vinatzer. Renon prosegue e va a rete altre due volte prima della conclusione del primo tempo con Lutz e Marzolini, ma Gherdeina accorcia sul 3-2 con Nedved nelle battute finali. Nel ... Leggi la notizia su oasport

