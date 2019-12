Hello Neighbor è il nuovo gioco gratuito disponibile attraverso Epic Games Store (Di lunedì 30 dicembre 2019) I 12 titoli gratuiti che Epic Games Store ha offerto lungo questi giorni terminano con l'arrivo di Hello Neighbor, titolo indie sviluppato da Dynamic Pixels. Descritto come un gioco horror stealth in Hello Neighbor i giocatori dovranno intrufolarsi nella casa del proprio vicino per scoprire cosa nasconde nel seminterrato.Fin qui sembra facile, se non che l'IA del gioco ad ogni vostra mossa impara sempre di più, prevedendo quindi il vostro modo di giocare. Pensate di entrare dalla finestra sul retro? Aspettatevi trappole. Volete intrufolarvi dall'ingresso principale? Presto verranno installare telecamere. State cercando di fuggire? Il vicino troverà una scorciatoia per acciuffarvi.Di seguito potete dare inoltre uno sguardo ai requisiti minimi e consigliati di sistema.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

