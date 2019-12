“Hai vinto tu”. Wanda Nara, fuori il lato b sulla sabbia delle Maldive (Di lunedì 30 dicembre 2019) Per festeggiare le vacanze natalizie e la fine dell’anno, le mete tra i vip sono state davvero variegate. C’è chi ha scelto un caminetto e le Dolomiti e chi invece è migrato verso luoghi più caldi. È questo il caso della bellissima Wanda Nara, una delle donne più amate e desiderate dagli uomini. Questo perché Wanda sa come lasciare tutti senza fiato. La bellissima moglie di Icardi colpisce ancora e si dedica una piena cura di bellezza prima di rituffarsi nello stress lavorativo, che la vedrà opinionista del Grande Fratello Vip insieme ad Alfonso Signorini. Dire che di Wanda colpisca la bravura significherebbe mentire spudoratamente. Non è certo quello che risalta o fa risaltare di se stessa. Accade perché è indiscutibilmente una donna che si lascia guardare e osservare nel dettaglio, e le sue foto sono sempre pensate per un’esplorazione specifica; questo solo dopo aver ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

