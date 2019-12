“Ha rischiato di morire”, gli aggiornamenti sulle condizioni di salute di Zac Efron (Di lunedì 30 dicembre 2019) Zac Efron è stato vittima di un bruttissimo incidente: come sta il famoso attore americano che ha rischiato di morire? Ora è ricoverato: il post Instagram. In pochissimo tempo la notizia dell’incidente di Zac Efron mentre si trovava in Papua Nuova Guinea a girare un reality ha fatto letteralmente il giro del web. L’attore, che oggi ha 32 anni, è stato portato d’urgenza in ospedale. In molti pensavano che fosse stato vittima di un incidente ma in realtà sembra che la situazione sia diversa. (Continua…) L’ex fidanzato di Vanessa Hudgens, diventato famoso insieme a lei ormai parecchi anni fa per High School Musical, ha svelato di essersi ammalato (anche se non è ancora noto quale sia stata la malattia che l’ha contagiato) ma che adesso sembra essere definitivamente fuori pericolo per la gioia di tutti i suoi innumerevoli fan. Il ragazzo allora ha deciso di fare chiarezza ... Leggi la notizia su howtodofor

GianlucaVasto : La #manovra2020 è stata approvata. Abbiamo rischiato l'esercizio provvisorio per colpa di chi ha fatto saltare il g… - zaynholdme : RT @cucchiaia: ZAC EFRON HA RISCHIATO SERIAMENTE DI MORIRE DURANTE LE RIPRESE DI UN REALITY CHE SI CHIAMA KILLING ZAC EFRON??? MA SIAMO IMP… - breakbleheaven_ : RT @incantaval: Ma vi pare che io debba leggere che Zac Efron ha rischiato di morire dopo aver contratto un'infezione mentre girava un real… -