Guerre, decennio "letale" per bambini

I bimbi pagano un prezzo "" per i conflitti in corso nel mondo. Lo denuncia l'Unicef. L'Onu ha accertato oltre 170.000 violazioni gravi contro i, oltre 45 violazioni al giorno negli ultimi 10 anni.Solo nel 2018 iuccisi sono stati 12.000. "Gli attacchi suicontinuano indisturbati",afferma la direttrice generale dell'Unicef,Henrietta Fore. "Per ogni atto di violenza contro iche finisce sulle prime pagine dei giornali e genera sdegno, ce ne sono molti di più che non vengono segnalati"(Di lunedì 30 dicembre 2019)