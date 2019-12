Guendalina Canessa: età, altezza, peso, fidanzato e figli (Di lunedì 30 dicembre 2019) Dal Grande Fratello 7 al mondo delle influencer. Guendalina Canessa è diventata famosa grazie al reality show di Mediaset, ma nel giro di pochi anni, tra ospitate e Instagram, è diventata una vera e propria influente. I suoi genitori sono imprenditori nel settore tessile, specializzata soprattutto del cashmere. Guendalina Canessa anche una sorella che vive a Madrid, lei si chiama Guia ed più grande di lei di 2 anni. Il padre Giacomo è il fondatore e l’attuale proprietario del brand Malo, impresa toscana ed eccellenza mondiale del cashmere made in Italy. ”La moda è tutta la mia vita. Lo è sempre stata. – ha spiegato Guendalina Canessa in un’intervista – Prima del Grande Fratello ho studiato all’università della moda e ho lavorato nell’ufficio stile della nostra azienda. È una passione che ho ereditato dalla famiglia, in particolare da mio padre che nella sua vita ha creato ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

