“Greta Thunberg ha sofferto di depressione per anni”, la rivelazione del padre Svante (Di lunedì 30 dicembre 2019) “Greta Thunberg ha sofferto di depressione”, parla il padre Svante “Tutto quello che ho fatto finora non l’ho fatto per il clima, l’ho fatto per salvare mia figlia“. Così Svante Thunberg, il padre di Greta Thunberg, l’attivista famosa in tutto il mondo per gli scioperi scolastici Fridays for Future iniziati nel 2018. A soli 16 anni Greta Thunberg guida intere folle di giovani, è la “leader dei nostri tempi” secondo Leonardo DiCaprio e “Persona dell’anno” del Time. È una vincente che si batte per l’ambiente, per lo sviluppo sostenibile e contro il cambiamento climatico. Ha scelto di vivere una vita diversa rispetto a quella dei suoi coetanei. La 16enne dalle lunghe trecce bionde dietro quello sguardo dolce e determinato nasconde un passato sofferto. Ne parla il padre alla Bbc, che da genitore ha più patito ... Leggi la notizia su tpi

repubblica : Parla il padre di Greta Thunberg: 'Sono preoccupato per l'odio e le fake news' [aggiornamento delle 12:49] - repubblica : Parla il padre di Greta Thunberg: 'Ha sofferto di depressione per anni' [aggiornamento delle 14:09] - repubblica : Parla il padre di Greta Thunberg: 'Ha sofferto di depresione per anni' [aggiornamento delle 13:41] -