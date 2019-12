Greta Thunberg e le preoccupazioni del padre: “Ero molto contrario, ho tentato di ostacolarla” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Greta Thunberg, la più giovane ad aver conquistato una copertina del Time come persona più influente del 2019, è pur sempre una ragazzina. E in quanto tale, desta qualche preoccupazione al padre soprattutto per la notorietà e le critiche che è costretta a subire ogni giorno. A raccontarlo è proprio lui durante un’intervista rilasciata alla BBC. Il padre di Greta Thunberg: “Aveva smesso di parlare e di andare a scuola” “Aveva smesso di parlare, di andare a scuola e poi ha anche smesso di mangiare, e il peggior incubo di un genitore è vedere un figlio smettere di nutrirsi”, ha raccontato Svante Thunberg, il padre dell’attivista svedese per il clima Greta. In un’intervista alla BBC, inoltre, ha rivelato alcuni particolari degli anni prima dell’inizio degli scioperi del venerdì contro il cambiamento climatico che hanno ispirato il movimento mondiale ... Leggi la notizia su urbanpost

