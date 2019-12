Greta Thunberg diva del 2019: paladina del clima. Ma c’è chi la odia. E Papà è preoccupato (Di lunedì 30 dicembre 2019) Un anno, il 2019, che parla di lei e del movimento del Fridays for future con gli scioperi del clima, il prossimo anno tutti in raduno mondiale a Torino. Ma anche odio contro la giovane svedese. Di questo è preoccupato il padre di Greta. In un'intervista alla Bbc, Svante Thunberg, 50 anni, rivela che da quando è diventata un'attivista la figlia è più felice Leggi la notizia su firenzepost

