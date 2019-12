Greenpeace | un anno di azioni in difesa di persone e ambiente FOTO

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Il 2019 inizia percon la partecipazione al Carnevale di Viareggio dove i volontari hsfilato davanti a un carro rappresentante una gigantesca balena morente, di oltre 20 metri, sommersa dalla plastica monouso. L’uso di plastica usa e getta, spiega l’organizzazione in una nota, “è cresciuto notevolmente negli anni tanto da rappresentare il 40 per cento della produzione globale di plastica. Per questoè tornata in mare in primavera con una spedizione di ricerca sulla microplastica nel Tirreno e alla foce di fiumi come Tevere e Sarno, insieme a ricercatori del CNR di Genova e dell’Università Politecnica delle Marche“. “Il nostro mare è colpito anche dai cambiamenti climatici. Per andare a studiare cosa sta succedendo abbiamo deciso di lavorare insieme ai ricercatori dell’Università di Genova e in autunno abbiamo posizionato una ...

