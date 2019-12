Grease, Olivia Newton-John premiata dalla Regina per la sua lotta contro il cancro (Di lunedì 30 dicembre 2019) Olivia Newton-John, che per tutti noi resterà sempre la “Sandy” di Grease, è stata nominata dama della Regina Elisabetta. L’onorificenza, l’equivalente femminile del titolo di cavaliere, le è stata conferita non solo per le sue doti artistiche nel canto e la recitazione, ma anche (e sopratutto) per il lavoro che in questi anni ha fatto nel settore benefico, impegnandosi a sostegno della ricerca sul cancro. Olivia Newton-John, che oggi ha 71 anni, per la terza volta nella sua vita sta combattendo la sua personale battaglia contro il cancro. Nel 1992 le è stato diagnosticato un cancro al seno e, dopo dei controlli effettuati a seguito di un incidente d’auto, nel 2013 i medici le hanno trovato un cancro alla spalla. L’anno scorso, cinque anni dopo l’ultima prognosi, la cantante ha rivelato di avere un cancro alla schiena, con un tumore alla base ... Leggi la notizia su dilei

_SC1491 : RT @TataChips86: Jhon Travolta e Olivia Newton Riuniti #Grease - paolorm2012 : RT @SuperGuidaTV: John Travolta e Olivia Newton-John sono tornati a vestire i panni anni '50 di Danny e Sandy 41 anni dopo l'uscita del fil… - Scrive_Squad : Danny Zuko e Sandy Olsson, 41 anni dopo il successo di Grease, tornano insieme, impersonati ancora una volta da Joh… -