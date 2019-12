Grande successo per Stomp al teatro Bellini. Replicherà fino al 5 gennaio 2020 (Di lunedì 30 dicembre 2019) di Emilia Ferrara Napoli. Come da cartellone presso il teatro Belliini dal 26 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020 in scena Stomp. Nasce nel 1994 a Brighton dalla creatività di Luke Cresswell e Steve McNicholas, oggi festeggia 25 anni di attività. durante i quali, l’originale e mai scontato gruppo di musicisti, acrobati, ballerini si sono esibiti presso i più importanti festival e teatri di oltre 40 paesi del mondo – da Broadway a Parigi, da Los Angeles a Tokyo, da Hong Kong a Sydney. Lo spettacolo non ha trama e non ha dialoghi, ma gesti semplici che hanno coinvolto il pubblico per buona parte dello spettacolo, con battiti di mani e piedi. Gli strumenti utilizzati per suonare e per ballare sono quelli di uso quotidiano, come scope, lavandini, bidoni della spazzatura, ruote, carrelli della spesa e tanto altro. Gli attori in continuo movimento con Il pubblico completamente rapito, in sala ... Leggi la notizia su ildenaro

