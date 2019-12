Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto nuova concorrente: la reazione di Federico Rossi (Di lunedì 30 dicembre 2019) Nella giornata del 30 dicembre 2019 è stata ufficializzata la partecipazione di Paola Di Benedetto al Grande Fratello Vip. La ex Madre Natura di Ciao Darwin, classe 1995, è la nuova concorrente della quarta edizione del reality (i rumors in merito al suo ingresso nella casa più spiata d’Italia hanno iniziato a girare nel mese di settembre). La conferma è arrivata dopo che, non più tardi di una settimana fa, sul canale Instagram ufficiale della trasmissione era stato divulgato un video in cui si parlava della “pRossima donna a entrare nella casa di #GFVIP”. Dopo l’ufficializzazione della presenza tra i concorrenti di Rita Rusic, Adriana Volpe, Pago, Michele Cucuzza, Antonella Elia (che ha smentito i gossip sull’imminente matrimonio con il fidanzato Pietro Delle Piane), Antonio Zequila, Clizia Incorvaia, è certo anche l’ingresso nella casa ... Leggi la notizia su dilei

GrandeFratello : L'attesa è finita: in esclusiva per voi Grande Fratello svela una delle nostre nuove concorrenti... ??#GFVIP - matteorenzi : Cosa è la leadership nello sport? È un grande campione come Lukaku che rinuncia a battere un calcio di rigore sul 2… - trash_italiano : Bene, ora possiamo passare al vero Natale: C’è Posta Per Te Grande Fratello Vip Live - Non è la d’Urso La Pupa e i… -