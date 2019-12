Grande Fratello Vip 2020 | Paola Di Benedetto concorrente

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 30 dicembre 2019)DiLa casa delVipaccoglierà ancheDi. L’ex naufraga è l’ottavaufficiale del reality condotto da Alfonso Signorini, la cui partenza è prevista per mercoledì 8 gennaio. Il suo nome va ad aggiungersi a quelli di Rita Rusic, Pago, Adriana Volpe, Michele Cucuzza, Antonella Elia, Antonio Zequila e Clizia Incorvaia. Classe 1995,Dinasce a Vicenza e muove i primi passi nel mondo dello spettacolo come modella. Dopo aver avuto la possibilità di condurre un programma di calcio sul canale TVA Vicenza, la prima importante apparizione avviene nel 2016, quando prende parte ad una puntata di Ciao Darwin 7 – La Resurrezione nel ruolo di Madre Natura. Nell’autunno del 2017 entra nel corpo di ballo di Colorado, su Italia 1. La notorietà ‘esplode’, però, quando partecipa all’Isola ...

