Gloria | costretta a prostituirsi e uccisa di botte | emergono dettagli inquietanti

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Quarantotto anni di reclusione, contro i 60 chiesti dall’accusa, per la coppia accusata di aver costrettoPompili, 23enne di Frosinone, ae di averla massacrata di, fino a ucciderla, sotto gli occhi dei figli di tre e cinque anni. La Corte d’Assise del Tribunale di Latina ha condannato a 24 anni di reclusione la 40enne Loide Del Prete, zia della vittima, e il compagno Saad Mohammed Elesh Salem, 24enne di nazionalità egiziana. Assolto invece Mohamed Mohamed Hady Saad, il 29enne marito die fratello di Elesh Salem, accusato soltanto di maltrattamenti in famiglia e sfruttamento della prostituzione, per cui il pubblico ministero Carlo Lasperanza aveva chiesto 12 anni di carcere. La vittima, immersa in un contesto di profondo degrado, sarebbe stataper anni aa casa, lungo l’asse attrezzato di Frosinone e sulla ...

