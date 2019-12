Gli Usa garantiranno ancora la globalizzazione? (Di lunedì 30 dicembre 2019) L’Impero costa. Implica sovranità politica, potere di scelta di ultima istanza, potestà sulle dinamiche che regolano la convivenza tra società e popoli nell’area direttamente controllata o influenzata dalla potenza egemone. Imperium è comando, ma anche costruzione di un ordinamento. L’egemonia statunitense, per decenni, non è sfuggita a questa logica. Analisti di spessore come John Mearsheimer in America e il gruppo di Limes, tra cui spicca Dario Fabbri, in Italia hanno più volte posto l’accento sull’anti-economicismo come principio guida dell’azione strategica statunitense. Che garantisce con l’egemonia militare e, in particolare, navale la globalizzazione fondata sul libero commercio mantenendo aperti varchi, colli di bottiglia e rotte strategiche pur essendo gli Stati Uniti un Paese in forte deficit commerciale. Nella lettura della crisi ... Leggi la notizia su it.insideover

