Gli strike americani contro le milizie in Iraq (Di lunedì 30 dicembre 2019) L’aviazione americana ha bombardato cinque basi di una milizia irachena, tre in Iraq e due in Siria, come rappresaglia per i razzi lanciati contro una base vicino a Kirkuk (nel nord dell’Iraq) che un giorno fa hanno ucciso un contractor americano (faceva l’istruttore della polizia). La milizia colpi Leggi la notizia su ilfoglio

