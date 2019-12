Gli Stati Uniti colpiscono le milizie irachene legate a Hezbollah (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il conflitto in atto tra Iran e Stati Uniti si inasprisce. La scorsa notte un raid aereo americano ha colpito cinque obiettivi in Iraq e in Siria appartenenti alle milizie Kataib Hezbollah, il ramo iracheno del “Partito di Dio” libanese strettamente legato a Teheran. L’incursione, secondo fonti della sicurezza irachena, ha causato la morte di 25 miliziani ed il ferimento di altri 55 a seguito di tre ondate distinte di attacchi aerei che hanno interessato anche il quartier generale delle milizie, localizzato nell’area di al-Qaim, provincia di Anbar nel nord ovest del Paese al confine con la Siria, oltre a postazioni della 45esima e 46esima brigata. Sempre secondo la stessa fonte irachena nei bombardamenti sarebbero rimasti uccisi almeno quattro comandanti delle milizie Kataib Hezbollah. I raid sono Stati effettuati in risposta all’uccisione, lo scorso ... Leggi la notizia su it.insideover

