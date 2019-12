Gli insulti sessisti contro la ministra Azzolina ricompattano Pd e M5s: «Attacchi vergognosi dai fan di Salvini» (Di lunedì 30 dicembre 2019) Divisi sui temi politici: i partiti di governo, da mesi, sperimentano gli attriti causati dall’approvazione della legge di Bilancio, sul blocco della prescrizione. Anche durante le festività natalizie non sono mancate le scintille. Si scoprono di nuovo uniti e compatti, invece, per difendere la nuova ministra della Scuola: Lucia Azzolina è l’ennesima vittima di una macchina d’odio che s’innesca ogni qualvolta una donna raggiunge una posizione apicale. Era successo a Teresa Bellanova, la ministra dell’Agricoltura, per il famoso vestito blu. Riaccade all’indomani delle dimissioni di Lorenzo Fioramonti dal ministero dell’Istruzione. Dicastero sdoppiato, doppie polemiche: il neoministro dell’Università Gaetano Manfredi per un’indagine aperta a suo carico, Azzolina per il suo essere donna. Lo scudo 5 stelle «Gli Attacchi ... Leggi la notizia su open.online

