“Gli autistici non ce li vogliamo” | albergo cancella la prenotazione di dieci famiglie

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Glinon ce li vogliamo:laUn gruppo di ragazziè stato messo alla porta da un. Il motivo? La loro patologia. I disabili infatti non sono ben voluti per Capodanno dalla struttura “Terme di Pompeo- Fontana Olente” di Ferentino, achilometri di distanza da Frosinone. I disabili non sono benaccetti Lecon alcuni figliragazzi tra i 12 e i 18 anni, tra cui romani, campani, piemontesi, passano spesso le feste insieme. Sono giovani disabili che fanno terapia psicocognitiva. Una famiglia doveva addirittura rientrare per l’occasione in Italia dal Portogallo. Ma non ci sarà nessun Capodanno inper i ragazzi. Niente fuochi d’artificio, musica o brindisi. Con la stessa modalità con cui alcuni alberghi specificano che non accettano cani e altri animali domestici, al “Terme ...

