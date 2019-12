Gli auguri del sindaco Beppe Sala e un bilancio del 2019 milanese (Di lunedì 30 dicembre 2019) Arrivano sui social gli auguri per un buon 2020 da parte del sindaco Beppe Sala, all’interno di un video che include un bilancio sull’anno passato. Il 2019 è stato per Milano un periodo positivo, ma le cose da migliorare non mancano e il primo cittadino ne è consapevole. Per questo motivo le caselle della lista dei buoni propositi saranno spuntate sin da Gennaio 2020. Gli auguri di Beppe Sala e i buoni propositi “Usciamo da un buon 2019, per il secondo anno Milano è stata la città italiana con la migliore qualità della vita. Però c’è da fare ancora molto e bisogna estendere ai più questo momento buono”. Inizia così il discorso di Sala per augurare un buon 2020. Continua poi: “Su mobilità e ambiente credo che stiamo facendo molto, rivendico l’Area B – e sull’aumento dei biglietti ATM – proteggendo anziani, fasce deboli, dopo di ... Leggi la notizia su notizie

