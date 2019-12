“Gli anni più belli”, arriva nuovo film di Muccino (Di lunedì 30 dicembre 2019) arriva in sala il 13 febbraio "Gli anni piu' belli" di Gabriele Muccino. Il film narra la storia di quattro amici Giulio (Pierfrancesco Favino), Gemma (Micaela Ramazzotti), Paolo, (Kim Rossi Stuart), Riccardo (Claudio Santamaria), raccontata nell'arco di quarant'anni, dal 1980 ad oggi, dall'adolescenza all'eta' adulta. Le loro speranze, le loro delusioni, i loro successi e fallimenti sono l'intreccio di una grande storia di amicizia e amore attraverso cui si raccontano anche l'Italia e gli italiani. Un grande affresco che racconta chi siamo, da dove veniamo e anche dove andranno e chi saranno i nostri figli. E' il grande cerchio della vita che si ripete con le stesse dinamiche nonostante sullo sfondo scorrano anni e anche epoche differenti. Il titolo riprende il brano inedito di Claudio Baglioni, in uscita il 3 gennaio 2020, e la colonna sonora del film e' di Nicola Piovani. Leggi la notizia su ilfogliettone

petergomezblog : Pensioni di invalidità e reversibilità, tagli in arrivo nel 2020? Falso, i limiti al cumulo con altri redditi sono… - twitorino : Il #Capodanno è un'occasione di festa per noi, facciamo in modo che lo sia anche per i nostri amici ???? animali. Vi… - ignaziocorrao : Sono infuriato: La stessa regione siciliana che ha chiesto e ottenuto di spalmare i debiti in 10 anni allo Stato it… -