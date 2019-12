Giuseppe Conte | Non vedo un futuro senza politica

Leggi la notizia su blogo

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Quella di, passato da avvocato e professore a Presidente del Consiglio, non sarà soltanto una parentesi. Quando si concluderà questa esperienza di governo, nel 2023 o prima a seconda di come andranno i prossimi mesi,resterà in.È stato lo stesso premier a riferirlo in un colloquio con Repubblica, pur precisando di non avere ancora pensato a come continuare l'impegno in:Dopo questo mio intenso coinvolgimento, nonun. Lanon è solo fondare un partito o fare il leader di partito o fare competizioni elettorali. Ci sono mille modi per partecipare alla vitae dare un contributo al proprio Paese. Conferenza stampa. Zingaretti: "Parole giuste e condivisibili" Salvini: "Balle sull’immigrazione" Le reazioni alla conferenza stampa di fine anno ...

