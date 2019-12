Giuseppe Conte: “Dopo questa lunga esperienza non lascio la politica”, si candida a Presidente della Repubblica? (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il premier Conte in una lunga intervista a La Repubblica ha fatto un bilancio di questi anni di governo e ha parlato del suo futuro. Giuseppe Conte ha esplicitamente detto che dopo questa esperienza prima con il governo gialloverde poi con il governo giallofucsia che dopo la fine del suo mandato non si vede fuori dalla politica: “Non mi vedo novello Cincinnato che mi ritraggo e mi disinteresso della politica”. “La politica non è solo fondare un partito o fare il leader di partito o fare competizioni elettorali. Ci sono mille modi per partecipare alla vita politica e dare un contributo al proprio paese”. Poi precisa che è disposto a dare al paese qualsiasi contributo sia necessario ma in linea con la sua inclinazione: “sono un costruttore, non sono divisivo”. Il primo grande ostacolo per Giuseppe Conte sarà il nodo giustizia. In ... Leggi la notizia su baritalianews

