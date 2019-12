Giulio Voce e il nuovo viaggio in musica verso Tortuga (Di lunedì 30 dicembre 2019) Storie di quartiere, di mare e di libertà. Il progetto Voce ha avuto nel corso degli anni tante forme diverse ma sempre una sola anima, quella del giovane cantautore romano Giulio Voce. Nato sì nella città eterna, ma con origini calabresi “sarà forse anche per questo motivo che non mi sono mai sentito il classico romano doc, che ama in maniera incondizionata la propria città. Anzi, per essere onesto, ho avuto tanti momenti che ho pensato di lasciarla (cosa che sto pensando tutt’ora) per seguire dei progetti fuori Roma e fuori Italia. Ma sicuramente è la mia città e la amo e la odio allo stesso tempo. Odi et amo, credo che sia una buona sintesi per descrivere il rapporto con la città eterna” mi racconta. L’evoluzione artistica di Giulio Voce, nato musicalmente prima come progetto solista e poi con l’omonima formazione in band, lo vede oggi nuovamente protagonista con un concept che torna ... Leggi la notizia su romadailynews

