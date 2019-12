Giugliano | rissa all’aperitivo della Vigilia di Natale in piazza | denunciate 8 persone

Leggi la notizia su napoli.fanpage

(Di lunedì 30 dicembre 2019) I carabinierilocale compagnia hanno denunciato 8per lascaturita nel centro di, nella provincia di Napoli, lo scorso 24 dicembre, durante l'aperitivo per ladi. Sono due leche finirono in ospedale per i colpi ricevuti durante la megascoppiata in

SkyTG24 : Giugliano, maxi rissa scoppiata la vigilia di Natale: otto denunciati - ilmetropolitan : #Giugliano (Na). Abuso di #alcool. Denunciate 8 persone per maxi #rissa - - LIDAMUGNAI : RT @SkyTG24: Giugliano, maxi rissa scoppiata la vigilia di Natale: otto denunciati -