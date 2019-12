Giochi del decennio | Grow Home insegna a lasciare spazio ai propri figli - articolo

Leggi la notizia su eurogamer

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Con l'arrivo del 2020 abbiamo deciso di celebrare i 30che hanno lasciato il segno negli ultimi dieci anni. Potete trovare tutti gli articoli pubblicati nell'archivio deidel, e leggere dell'idea da cui è nato il progetto nel nostro editoriale.Ho fatto un po' di giardinaggio stamattina. Non volevo, ho rimandato la cosa. Ma poi ho pensato: devo farlo. Ho raccolto tutte le erbacce, ci sono voluti circa due secondi, e dopo il paesaggio si è trasformato. Ci sono tanti motivi per amare un titolo come, ma uno dei principali è che si tratta di un mondo di gioco che ho contribuito a costruire. Il parcoverticale di, con la spiaggia sabbiosa che si estende verso l'alto a partire da massi galleggianti a meravigliose mini isole, cascate, foreste e montagne: tutto è magnificamente progettato. Leggi altro...

