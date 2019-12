"Gina Lollobrigida non è autonoma"/ Nominato amministratore sostegno: ma Piazzolla.. (Di lunedì 30 dicembre 2019) Gina Lollobrigida, il tribunale ha deciso: Nominato amministratore di sostegno per la diva, che però non intende 'mollare' l'assistente Andrea Piazzolla Leggi la notizia su ilsussidiario

Raiofficialnews : Nino Manfredi è Geppetto, Gina Lollobrigida è la Fata dai capelli turchini, Vittorio De Sica è il giudice, Franco e… - gossipblogit : Gina Lollobrigida è 'fragile' e 'confusa', parola di psicologa - mcc43_ : Le bellezze italiche, da Gina Lollobrigida a Sabrina Ferilli, più somiglianti a #RulaJebreal che alle ariane slavat… -