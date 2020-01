Giappone, terza impiccagione dell'anno (Di lunedì 30 dicembre 2019) Alla vigilia dell'inizio dell'anno olimpico, il Giappone ha eseguito la terza condanna a morte dell'anno. L'uomo impiccato ieri mattina all'alba nella prigione di Fukuoka si chiamava Wei Wei ed era un cittadino cinese. Nel 2011 era stato giudicato definitivamente colpevole di un crimine particolarmente abietto: l'uccisione di una famiglia di quattro persone, durante una rapina avvenuta nel 2003. Due complici di Wei erano riusciti a rientrare in Cina. Uno di loro è stato messo a morte, (...) - Mondo / Giappone, , impiccagione, Esecuzioni Leggi la notizia su feedproxy.google

robertodp1958 : RT @squopellediluna: Nei bracci della morte del Giappone restano in attesa 111 prigionieri. Le organizzazioni per i diritti umani chiedono… - squopellediluna : Nei bracci della morte del Giappone restano in attesa 111 prigionieri. Le organizzazioni per i diritti umani chiedo… - zazoomblog : Giappone terza impiccagione dellanno - #Giappone #terza #impiccagione -