Gianmarco Onestini mollato in diretta tv: “sei un egocentrico, vuoi solo apparire” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Gianmarco Onestini, fratello minore di Luca Onestini, è al centro del gossip made in Spagna. Per chi non lo sapesse, il bel brunetto, dopo aver partecipato (con scarsi risultati) al GF italiano si è catapultato nella versione spagnola. Qui ha dato il meglio di sé mettendosi al centro dell’attenzione per aver fatto perdere la testa ad Adara Molinero, concorrete e poi vincitrice del format. Tra i due sembrava essere scoppiato l’amore, ma l’unica cosa che è scoppiata, a quanto pare, è la reputazione del ragazzo. Durante una trasmissione Adara mostra le chat che i due si sono scambiati e attacca Onestini jr: Non mi fido di questo ragazzo. Lui è un mascalzone. Lui mi ha registrata e mi ha venduto alla prima occasione. Gianmarco non è innamorato di me, pensa solo ad apparire. Non mi fido di questo ragazzo, tutto ciò che vuole è la TV. Ora lui sta cercando di passare per vittima, ma ... Leggi la notizia su trendit

