Giancarlo Magalli su Paolo Fox: “Siamo ormai una coppia di fatto” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Giancarlo Magalli è stato ieri, 29 dicembre, ospite di Domenica In, il programma condotto su Raiuno da Mara Venier. Parlando dell’astrologo Paolo Fox, l’ormai storico conduttore de I Fatti Vostri, scherzando sul loro rapporto d’amicizia, ha affermato: «ormai siamo una coppia di fatto. Da 15 anni lavoro con lui e mi mette sempre all’ultimo posto» e «siccome non posso cambiare astrologo, perché gli voglio bene, ho deciso di cambiare segno». Affrontando il tema ‘delicato’ dell’amore, il 72enne romano ha detto: «Se ho una relazione? Ho molte relazioni, vanno e vengono, finiscono» ma Magalli ha chiarito di non avere rinunciato ai sentimenti anche se Paolo Fox ha consigliato all’amico di essere prudente con i matrimoni. LEGGI ANCHE: Lorenzo Crespi parla della sua brutta malattia. Giancarlo Magalli e Valeria Donati In effetti, son ben due le ... Leggi la notizia su cronacasocial

