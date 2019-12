Genova, nuova ferita alla rete stradale: crolla pezzo di soffitto in una galleria della A26 (Di lunedì 30 dicembre 2019) Non c’è pace per la viabilità Genovese, a cui oggi si aggiunge un crollo avvenuto poco fa in una galleria della A26. Pochi minuti fa sull’autostrada A26 fra Ovada e Masone, in una galleria, una parte del soffitto si è staccata precipitando nella corsia centrale. Fortunatamente nessun veicolo è stato coinvolto nel crollo delle grosse … L'articolo Genova, nuova ferita alla rete stradale: crolla pezzo di soffitto in una galleria della A26 NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

