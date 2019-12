Gennarino, il chihuahua abbandonato dopo Natale (Di lunedì 30 dicembre 2019) Gennarino è un chihuahua di 3 mesi che è stato abbandonato a Porta Maggiore a Roma il 29 dicembre 2019 con accanto dei croccantini e il suo libretto sanitario. Probabilmente il piccolo era un regalo di Natale non gradito. La persona che lo ha ricevuto ha pensato bene di sbarazzarsi di lui subito dopo le feste. La donna che vedete nel video è Loredana Pronio, presidente della Feder F.I.D.A. ONLUS, da sempre impegnata a salvare la vita degli animali e a tutelare il loro benessere. La donna è agguerrita e non possiamo non essere d’accordo con lei. Il cane è stato abbandonato all’interno di uno scatolone a Porta Maggiore a Roma il 29 dicembre 2019. Accanto aveva il libretto di vaccinazioni e una busta di croccantini. Ecco il post di Loredana Pronio su Facebook: “Gennarino… di sicuro ... Leggi la notizia su bigodino

Gennarino chihuahua Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Gennarino chihuahua