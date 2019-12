Gazzetta: Napoli in chiusura per Lobotka. Il Celta Vigo può cedere a 18 milioni più bonus (Di lunedì 30 dicembre 2019) Sembrerebbe in chiusura l’affare Lobotka al Napoli. Lo scrive il giornalista della Gazzetta dello Sport, Nicolò Schira, su Twitter. Il Napoli ha raggiunto l’accordo totale con il centrocampista per un contratto fino al 2024 con uno stipendio di 1,8 milioni più bonus a stagione. Restano solo da limare gli ultimi dettagli con il Celta Vigo. Il club spagnolo chiede 20 milioni cash. Secondo Schira, tuttavia, potrebbe cedere tranquillamente a 18 milioni più bonus. Tutto confermato! #Napoli in chiusura per Stanislav #Lobotka. Accordo totale con il calciatore (stipendio da €1,8M + bonus a stagione fino al 2024). Ora ultimi dettagli da limare con il #CeltaVigo che chiede €20M cash, ma a 18 più bonus può cedere. #calciomercato https://t.co/5WEmSnNvwI — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 30, 2019 L'articolo Gazzetta: Napoli in chiusura per Lobotka. Il Celta Vigo può cedere a 18 ... Leggi la notizia su ilnapolista

Gazzetta_it : Buongiorno con la prima pagina della #Gazzetta di oggi ?? Salvate il Milan! Fantastica Atalanta, Diavolo all'infern… - napolista : Gazzetta: Napoli in chiusura per Lobotka. Il Celta Vigo può cedere a 18 milioni più bonus Raggiunto l’accordo total… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli, incontro in vista col Celta Vigo in Spagna per l'affare Lobotka -