Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli potrebbero aver attraversato con il semaforo verde (Di lunedì 30 dicembre 2019) Nuovo colpo di scena nelle indagini per il decesso di Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli. Cesare Piraino, il rappresentante legale della famiglia Romagnoli sostiene che le due sedicenni potrebbero aver attraversato con il semaforo pedonale verde. Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli hanno perso la vita in corso Francia, nella notte tra il 21 e il 22 dicembre, investite dalla Renault Koleos di Pietro Genovese. Diversi testimoni presenti quella sera avevano parlato di un semaforo pedonale rosso ma l’avvocato della famiglia Romagnoli ha dei dubbi. Per questo motivo ha notificato alla Procura nuovi elementi. Ecco cosa avrebbe dichiarato l’avvocato Cesare Piraino in un’intervista telefonica concessa a Fanpage: “Abbiamo accertato che il semaforo pedonale di corso Francia, teatro ... Leggi la notizia su bigodino

