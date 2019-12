“Gaia e Camilla sono passate col verde”, le parole dell’avvocato (Di lunedì 30 dicembre 2019) Sarà un processo sulle perizie quello sulla tragedia di corso Francia in cui sono rimaste uccise Camilla Romagnoli e Gaia Von Freymann. Le perizie della difesa dell’investitore, Pietro Genovese, che proverà a dimostrare che Gaia e Camilla “sono sbucate all’improvviso e che era impossibile evitarle”. E quelle dei legali dei familiari delle vittime che proveranno a smentire un azzardo delle ragazze, insistendo sulla responsabilità del giovane automobilista. Una prima carta l’ha già depositata l’avvocato Cesare Piraino, difensore della famiglia di Camilla Romagnoli. È un accertamento tecnico disposto sull’impianto semaforico pedonale in prossimità del punto di attraversamento delle ragazze. Mostra che si passa dal verde al rosso senza il giallo. L’unico avvertimento ai pedoni è un verde che lampeggia per pochi secondi. ... Leggi la notizia su howtodofor

