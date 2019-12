Gaia e Camilla potrebbero esser passate con il verde: la ricostruzione del legale della famiglia Romagnoli (Di lunedì 30 dicembre 2019) Gaia e Camilla potrebbero essere passate con il verde. In questi giorni si è detto e scritto di tutto sull’incidente di Corso Francia. Sono arrivate alla stampa le testimonianze di chi ha anche raccontato di un “gioco del semaforo” in voga tra i giovanissimi. Ma che cosa sia successo quella sera del drammatico incidente costato la vita a Gaia e Camilla, è tutto da ricostruire. Le famiglie delle ragazze infatti sono convinte che le due sedicenni stessero attraversando dopo esser passate con il verde. Pietro Genovese invece, il ragazzo che le ha travolte e uccise con la sua macchina, ha spiegato che per lui c’era il semaforo verde e che non ha visto arrivare le due ragazze. Quello che potrebbe essere successo lo spiega il legale della famiglia Romagnoli che ha notato subito qualcosa di particolare per quello che riguarda il semaforo di Corso Francia. Non esiste ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

