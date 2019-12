Gaia e Camilla morte a corso Francia, il legale delle vittime: «Sono passate con il semaforo verde» (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il semaforo pedonale di corso Francia dove Sono morte investite le due 26enni Gaia e Camilla non prevede il giallo per chi attraversa e le ragazze avrebbero iniziato ad attraversare la strada con il... Leggi la notizia su leggo

Agenzia_Ansa : Si distrae per guardare fiori per Gaia e Camilla, tampona auto della polizia a Corso Francia a #Roma #ANSA - MediasetTgcom24 : Roma, si distrae per guardare fiori Gaia e Camilla: tampona auto polizia #Roma - Agenzia_Ansa : La morte di Gaia e Camilla a Roma, l'avvocato: ' Sono passate con il verde'. Il legale: 'Quel semaforo pedonale è s… -