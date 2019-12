Futuro Vegetale, dalle piante le soluzioni per la società del domani (Di lunedì 30 dicembre 2019) Un master unico in Italia, un contributo innovativo per affrontare la complessità del mondo contemporaneo secondo un’ottica nuova, che trae ispirazione dalla vita delle piante. E’ il Master di primo livello “Futuro Vegetale. piante, innovazione sociale e progetto”, organizzato dall’Università di Firenze e coordinato dal neurobiologo Vegetale Stefano Mancuso e dal sociologo Leonardo Chiesi. Il percorso mette a confronto e fa reagire insieme tre forme di sapere con differenti visioni della realtà: quello della natura, quello della società e quello della progettazione. La sfida è acquisire un approccio multidisciplinare per progettare soluzioni innovative e sostenibili che migliorino la qualità delle relazioni sociali, dell’abitare, dei materiali e delle tecnologie. Il master Futuro Vegetale, che è sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, raccoglie competenze che ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

