Frosinone | niente Capodanno nell’albergo delle terme per le famiglie con bimbi autistici

Leggi la notizia su open.online

(Di lunedì 30 dicembre 2019) «Non siamo soli, ci sono altre persone e voglio garantire la tranquillità di tutti». Con queste parole, in sintesi, il titolare dell’albergo “di Pompeo- Fontana Olente” di Ferentino, a pochi chilometri da, ha detto di no all’alloggio di un gruppo dicon bambini, una quartina di persone in tutto con una decina di ragazzi dai 12 ai 18 anni. Dall’audio della telefonata, diffuso da Repubblica, si sente il proprietario spiegare le ragioni del rifiuto: «Ho degli spazi piccoli», poi il titolare dice di essersi fatto consigliare da due collaboratori che conoscono il problema, un insegnante di sostegno e una mamma con un figlio autistico. I due gli avrebbero confermato che la presenza di ospitiavrebbe potuto avere «potenziali controindicazioni». «Non sono nelle condizioni di potervi garantire questo tipo di serata», ...

angiuoniluigi : RT @leggoit: «Niente #albergo perché avevamo i figli autistici»: la denuncia di un gruppo di famiglie a #Frosinone - leggoit : «Niente #albergo perché avevamo i figli autistici»: la denuncia di un gruppo di famiglie a #Frosinone -